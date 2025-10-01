Pugnalò a morte marito e moglie per soldi 30 anni fa | giustiziato in Florida Victor Tony Jones aveva 64 anni

Jones, 64 anni, ha ricevuto l'iniezione letale martedì 30 settembre. Nel 1990 aveva ucciso Jack (67) e Dolly Nestor (66), una coppia di negozianti di Miami, perché gli dovevano dei soldi. Quella di Jones è la tredicesima esecuzione del 2025 in Florida, la trentaquattresima negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pugnal - morte

Catherine Doyle The dagger and the flame Uscirà 28/10 Panoramica del libro A Fantome, la magia dell’ombra è una merce rara e mortale, controllata da due Ordini nemici, i Mantelli e i Pugnali. La notte dell’omicidio di sua madre, Seraphine fugge per salvarsi - facebook.com Vai su Facebook

Salento, l'amore oltre la morte: marito e moglie muoiono a poche ore di distanza - Moglie e marito muoiono a poche ore di distanza l’una dall’altro dopo oltre 70 anni di vita passati assieme. Secondo quotidianodipuglia.it

Erika, la moglie di Kirk: da Miss Arizona al dottorato in studi biblici. Il messaggio dopo la morte del marito - Roma, 13 settembre 2025 – “Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato in questo paese e in questo mondo. Lo riporta quotidiano.net