Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “venti: forti con raffiche di burrasca, dai quadranti settentrionali sul versante Adriatico.” Rischio: codice giallo per l’intera regione. Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli; I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo