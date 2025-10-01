Puglia maltempo | allerta per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “venti: forti con raffiche di burrasca, dai quadranti settentrionali sul versante Adriatico.” Rischio: codice giallo per l’intera regione. Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli; I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

