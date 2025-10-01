Puglia elezioni regionali | sindaci oggi Minerva si dimette Anche Matarrelli verso la candidatura con Decaro Entrambi anche presidenti di amministrazioni provinciali

Dopo il comizio e l’annuncio domenica, dopo la seduta di consiglio comunale lunedì, quella di consiglio provinciale ieri, Stefano Minerva si dimette oggi dalle cariche di sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce. Si candida al consiglio regionale pugliese, nello schieramento di Antonio Decaro. —– Di seguito un comunicato diffuso da Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne e presidente dell’amministrazione provinciale di Brindisi: Ho molto apprezzato che la Direzione Provinciale del Partito Democratico abbia stabilito all’unanimità la necessità di allargare la platea delle candidature alle imminenti elezioni regionali e che, con larga maggioranza, abbia indicato la mia persona tra i potenziali candidati nella sua lista provinciale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

