Salve a tutti gli appassionati di PlayStation Vita! Se utilizzate homebrew e applicazioni, sapete bene quanto lo spazio di archiviazione sia prezioso e come i file temporanei possano accumularsi, occupando GB preziosi. È per questo che siamo entusiasti di presentarvi il nuovo PSV Cleaner V 1.02, un aggiornamento importante che trasforma un già ottimo tool in uno strumento di manutenzione insostituibile e super avanzato. Con oltre 40 nuovi percorsi di pulizia e un sistema di anteprima completamente rivoluzionato, la versione 1.02 è progettata per darvi il controllo totale sui file temporanei della vostra Vita. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [PSVITA] PSV Cleaner V 1.02: Più Potente, Trasparente e Completo che Mai!