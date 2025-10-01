PSVITA Flipper Volcano Vita v1.0 | Il vulcano pinball arriva su PS Vita!

Salve comunità di giocatori PSVita! Il vulcano sta eruttando, ma non preoccupatevi: questa volta il pericolo si limita al tavolo da pinball. È con grande piacere che è stato rilasciato Flipper Volcano Vita v1.0, un porting diretto dell’originale gioco Sokpop per PC, ora ottimizzato per la vostra PlayStation Vita. Cos’è Flipper Volcano? Per chi non lo conoscesse, Flipper Volcano è un gioco di pinball unico nel suo genere, sviluppato dal collettivo Sokpop. A differenza dei classici tavoli, qui il protagonista assoluto è un vulcano attivo. Il vostro obiettivo è colpire le palle con i flipper, attivare meccanismi e innescare esplosioni, il tutto mentre la montagna fuma e ribolle in un’atmosfera colorata e vivace. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net