PSG in emergenza manda in campo due giovanissimi contro il Barcellona | chi sono Mayulu e Mbaye

Luis Enrique sceglie di dare fiducia a due stelline contro il Barcellona: con mezzo attacco infortunato manda in campo Senny Mayulu e Ibrahim Mbaye, rispettivamente 19 e 17 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: emergenza - manda

Mi Manda Rai Tre accende i riflettori sull’emergenza idrica in Irpinia

Ivan Zazzaroni non le manda a dire: I tifosi della Lazio davvero pronti a rischiare il fallimento pur di dire addio a Lotito? #lazionews #lazionews - facebook.com Vai su Facebook

Il PSG dovrà ripagare i danni per il campo distrutto dai tifosi: hanno portato via pezzi di prato - La festa dei tifosi del PSG a Monaco di Baviera è andata oltre i limiti: dopo la straripante vittoria contro l'Inter una marea di parigini si è riversata in campo lasciando una scia di devastazione ... Riporta fanpage.it

Psg-Atalanta 4-0, la partita vista da Serina. Una combriccola di malcapitati travolti dai campioni d’Europa. Nonostante Carnesecchi - Il portiere evita un risultato clamoroso a una gara non giocata: si poteva perdere, ma non senza giocare. Scrive bergamo.corriere.it