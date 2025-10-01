PS5 Sony rilascia l’aggiornamento firmware 25.06-12.0200 Focus su sicurezza e stabilità
Nelle ultime ore, Sony ha distribuito un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5 e PS5 Pro. La versione 25.06-12.02.00, del peso di circa 1,3 GB, è ora disponibile per il download su tutte le console. A differenza di update più corposi, questo si configura come un aggiornamento minore, il cui scopo principale è quello di rafforzare la sicurezza e affinare la stabilità del sistema, senza introdurre nuove funzionalità visibili all’utente. Cosa cambia con il firmware 25.06-12.02.00?. Le note di rilascio ufficiali sono, in questo caso, particolarmente essenziali. Sony si limita a dichiarare che sono state apportate “correzioni di sicurezza applicate al software di sistema”. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: sony - rilascia
Atomic Cartoons ha annunciato lo sviluppo di "Surf’s Up: The Series", sequel televisivo del film d’animazione del 2007 prodotto da Sony Pictures Animation, destinato a un pubblico tra i 6 e i 9 anni con episodi da 11 minuti. "La serie seguirà le avventure di Flip - facebook.com Vai su Facebook