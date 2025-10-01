PS4 PS4 e PS4 Pro non mollano | arriva il nuovo update di sistema 13.02

Giornata di aggiornamenti nel mondo PlayStation. Mentre tutti parlano del firmware per PS5, nelle scorse ore Sony ha rilasciato silenziosamente anche il nuovo update di sistema 13.02 per PS4 e PS4 Pro. Una mossa che dimostra come la casa di Tokyo non abbia intenzione di abbandonare le console che hanno dominato la scorsa generazione, nonostante l’età ormai avanzata. Un Aggiornamento “Sotto il Cofano” Come spesso accade per questi update minori, non c’è da aspettarsi nuove funzioni, rivisitazioni dell’interfaccia o feature rivoluzionarie. La versione 13.02 rientra nella categoria della manutenzione essenziale, un intervento “sotto il cofano” pensato per un obiettivo primario: rafforzare la sicurezza del sistema. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS4] PS4 e PS4 Pro non mollano: arriva il nuovo update di sistema 13.02

