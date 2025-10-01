Provocazione organizzata da Hamas Flotilla l' attacco dell' ex ambasciatore d' Israele

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa è una flottiglia organizzata da Hamas e per Hamas. Una violenta provocazione politica non intesa ad aiutare Gaza, ma a danneggiare Israele e Italia insieme. Il Ministero degli Esteri ha reso pubblici i nomi delle persone legate alla flottiglia e ad Hamas. (Inclusa la società di facciata (Cyber Neptune) proprietaria della maggior parte degli yacht). La flottiglia non ha scopi umanitari, ma una provocazione al servizio di Hamas. I partecipanti Italiani e spagnoli sono utili idioti al servizio della jihad globale. Israele è in prima linea contro la jihad globale. L'Europa è la prossima per questi jihadisti, Italia inclusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

provocazione organizzata da hamas flotilla l attacco dell ex ambasciatore d israele

© Iltempo.it - "Provocazione organizzata da Hamas", Flotilla, l'attacco dell'ex ambasciatore d'Israele

In questa notizia si parla di: provocazione - organizzata

provocazione organizzata hamas flotilla"Ci stiamo preparando in anticipo a provocazioni", come Israele spiana il terreno per attaccare la Flotilla - Intanto l'Idf accusa la missione di essere al servizio di Hamas e di averne le "prove". Segnala globalist.it

provocazione organizzata hamas flotillaFlotilla verso Gaza: provocazione mascherata. Israele difende la sicurezza, Giorgia Meloni smonta le ambiguità - Oltre cinquanta barche della Flotilla si avvicinano a Gaza: per Israele è una provocazione sostenuta da Hamas. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Provocazione Organizzata Hamas Flotilla