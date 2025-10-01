Provocazione organizzata da Hamas Flotilla l' attacco dell' ex ambasciatore d' Israele
Questa è una flottiglia organizzata da Hamas e per Hamas. Una violenta provocazione politica non intesa ad aiutare Gaza, ma a danneggiare Israele e Italia insieme. Il Ministero degli Esteri ha reso pubblici i nomi delle persone legate alla flottiglia e ad Hamas. (Inclusa la società di facciata (Cyber Neptune) proprietaria della maggior parte degli yacht). La flottiglia non ha scopi umanitari, ma una provocazione al servizio di Hamas. I partecipanti Italiani e spagnoli sono utili idioti al servizio della jihad globale. Israele è in prima linea contro la jihad globale. L'Europa è la prossima per questi jihadisti, Italia inclusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
