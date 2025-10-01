Provincia parte il corso di formazione contro la violenza di genere
Il Corso si terrà nel Salone Bottiglieri a Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno, dal 2 al 30 ottobre e avrà come obiettivo principale l'analisi delle attività di presa in carico di casi di violenza di genere, identificando le funzioni, i ruoli e le responsabilità del singolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
West Nile, l?incubo nel Lazio parte da Latina: tutti i contagi nella stessa provincia, sette casi e una vittima. A rischio anche gli animali
Siena continua a essere divisa. Il capoluogo in una direzione, parte della provincia in un’altra
Amo, discussione in Provincia: "L’ente si costituisca parte civile". Scontro sull’azione di responsabilità
Questa mattina il Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano ha preso parte alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Conservatorio, Antonio Corsi, alla presenza del del senatore Francesco Maria Giro, del Sindaco di Frosinon - facebook.com Vai su Facebook
Nascita delle Comunità Energetiche: in Provincia parte il progetto “Plan4Cer” - X Vai su X
Rimini, opportunità nel settore ristorazione: con Cescot parte il corso Sab - Cescot offre un percorso di 100 ore per ottenere l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande, con attestati di igiene e sicurezza ... Come scrive altarimini.it
Polizia locale della Lombardia: Cremona ospita il corso di formazione - L'assessore Canale, il comandante Iubini e la vice comandante Bernardi, hanno portato i saluti ai 61 agenti partecipanti al corso, riuniti nella Sala Puerari di Palazzo Affaitati ... Si legge su laprovinciacr.it