Provincia parte il corso di formazione contro la violenza di genere

Il Corso si terrà nel Salone Bottiglieri a Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno, dal 2 al 30 ottobre e avrà come obiettivo principale l'analisi delle attività di presa in carico di casi di violenza di genere, identificando le funzioni, i ruoli e le responsabilità del singolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it