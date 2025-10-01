Provincia parte il corso di formazione contro la violenza di genere

Il Corso si terrà nel Salone Bottiglieri a Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno, dal 2 al 30 ottobre e avrà come obiettivo principale l'analisi delle attività di presa in carico di casi di violenza di genere, identificando le funzioni, i ruoli e le responsabilità del singolo.

