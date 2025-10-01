Provincia di Caserta e Università Vanvitelli insieme per lo sviluppo del territorio | FOTO

La Provincia di Caserta e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” hanno ufficializzato una collaborazione scientifica volta a promuovere la pianificazione e lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale.L’intesa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

