Protezione civile in azione | maxi addestramento e simulazioni dedicate al rischio idraulico e alla gestione delle persone più fragili

Modenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 5 ottobre, il territorio dell’Unione Terre d’Argine sarà teatro di un maxi addestramento di protezione civile che coinvolgerà i Comuni di Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi di Modena. Oltre cento volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana - Comitato di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

