Proteste pro-Pal in tutta Italia | Bloccata la stazione a Napoli | Cortei a Roma e Milano | A Torino occupata l' Università | Cgil e Usb | Venerdì sciopero | Salvini | Potrei precettare

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Proteste pro-Pal in tutta Italia | Bloccata la stazione a Napoli | Cortei a Roma e Milano | A Torino occupata l'Università | Cgil e Usb: "Venerdì sciopero" | Salvini: "Potrei precettare"

