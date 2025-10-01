Manifestanti della rete Pro Pal e studenti del Collettivo autorganizzato universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. Forti i disagi per tutti i treni, dai Frecciarossa ai regionali. L'iniziativa è scattata dopo l'annuncio dell'inizio dell'abbordaggio israeliano a navi della Flotilla ( SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Si stanno mobilitando anche a Roma le diverse realtà pro-Flotilla dopo la notizia dell'inizio delle operazione di abbordaggio da parte di Israele delle barche della missione umanitaria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Proteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Cgil: "Venerdì sciopero generale"