AGI - Roma, Milano, Genova, Napoli, Siena, Perugia, Torino e tantissime altre città questa sera hanno visto sfilare centinaia di cittadini in sostegno alla Global Sumud Flotilla che dalle 19.30 (circa) è stata abbordata in acque internazionali delle navi israeliane. Immediata è stata la mobilitazione e i sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 3 ottobre. Il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione in vista dello sciopero proclamato per venerdì. L'orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso.

© Agi.it - Proteste dei pro Pal in tutta Italia. Sciopero generale il 3 ottobre