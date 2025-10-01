Proteste dei pro Pal a in tutta Italia Sciopero generale il 3 ottobre

Agi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - I sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 3 ottobre, mentre in tutta Italia proprio mentre le navi della Flotilla sono entrate nella zona critica, gli attivisti sono tornati in strada con azioni dimostrative. Dopo che i media hanno diffuso la notizia dell'abbordaggio da parte delle forze israeliane è stata lanciata una "mobilitazione di emergenza" in piazza alla Scala a partire dalle 21 e 30. Tra i promotori dell'iniziativa c'è il centro sociale Lambretta. A Napoli e alla Stazione Termini i manifestanti pro Pal hanno occupato i binari.   "Difendiamo la Flotilla, blocchiamo il porto". 🔗 Leggi su Agi.it

