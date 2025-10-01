Prosegue il tour di Giro di Banda il docufilm di Daniele Cini su Cesare Dell’Anna – Domani a Tricase

Giro di Banda il docufilm di Daniele Cini su Cesare DellAnna,   prosegue il tour in Puglia con una proiezione in Salento giovedì 2 ottobre al Cinema Paradiso di Tricase, con la presenza in sala del musicista. Sarà proiettato alla presenza di  Cesare Dell’Anna   giovedì 2 ottobre  alle 19.00 e alle 21.00, al  Cinema Paradiso  di  Tricase   (Lecce)   Giro di Banda, il film documentario diretto da  Daniele Cini, prodotto da  Dinamo Film   con il contributo di Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission  e  Regione Puglia  a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 20142020 e del  Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

