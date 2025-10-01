Prosegue il tour di Giro di Banda il docufilm di Daniele Cini su Cesare Dell’Anna – Domani a Tricase

Giro di Banda il docufilm di Daniele Cini su Cesare Dell’Anna, prosegue il tour in Puglia con una proiezione in Salento giovedì 2 ottobre al Cinema Paradiso di Tricase, con la presenza in sala del musicista. Sarà proiettato alla presenza di Cesare Dell’Anna giovedì 2 ottobre alle 19.00 e alle 21.00, al Cinema Paradiso di Tricase (Lecce) Giro di Banda, il film documentario diretto da Daniele Cini, prodotto da Dinamo Film con il contributo di Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 20142020 e del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it