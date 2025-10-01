Prosciolto Arrivabene si può riaprire tutto? La strategia della Juve

1 ott 2025

Il verdetto emerso dall’inchiesta Prisma e i possibili cambiamenti relativamente al fronte della giustizia sportiva: cosa succede adesso a Torino Dibattito nuovamente aperto sulle vicende della Juventus, dopo che nell’inchiesta Prisma Maurizio Arrivabene è stato prosciolto. La differente valutazione a livello penale delle responsabilità dell’amministratore delegato potrebbe spingere la Juventus a ottenere una revisione della sentenza sportiva sul caso plusvalenze. Ma la strada per il club bianconero è in salita. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

