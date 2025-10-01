Prorogata la mostra su Antonio D’Agostino e gli scatti sull' energia rivoluzionaria del movimento Fluxus
A seguito del successo riscosso da pubblico e critica, il Fellini Museum, sotto la direzione di Marco Leonetti, annuncia la proroga della mostra Antonio D’Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni ’70 fino a 14 martedì ottobre. Ospitata dal Palazzo del Fulgor di Rimini l’esposizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: prorogata - mostra
Fascismo Resistenza Libertà, mostra prorogata fino al 2 novembre
"Da Botticelli a Mucha": la grande mostra dei Musei Reali prorogata fino al 28 settembre
In 18mila per ’Paradise Lost’. Prorogata la mostra record
E' stata prorogata fino a domenica 16 novembre la mostra "tOUR" di Olivo Barbieri, allestita presso la Sala Piana della Biblioteca Malatestiana. La mostra nasce dall’incontro tra due mondi: da un lato il paesaggio contemporaneo, fotografato da Barbieri con - facebook.com Vai su Facebook
Prorogata la mostra inedita “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni” al Magazzino del Sale Torre https://oltrelecolonne.it/prorogata-la-mostra-inedita-il-giro-del-mondo-in-80-aquiloni-al-magazzino-del-sale-torre/… via @Oltrelecolonne - X Vai su X
I viaggiatori delle nuvole: finissage della mostra di Antonio Nocera - Venerdì 12 settembre alle ore 18 al Belvedere di San Leucio, a Caserta, è in programma il finissage della mostra “I Viaggiatori delle Nuvole” del Maestro Antonio Nocera. Riporta ilmattino.it