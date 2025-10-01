Prorogata la mostra su Antonio D’Agostino e gli scatti sull' energia rivoluzionaria del movimento Fluxus

Riminitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito del successo riscosso da pubblico e critica, il Fellini Museum, sotto la direzione di Marco Leonetti, annuncia la proroga della mostra Antonio D’Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni ’70 fino a 14 martedì ottobre. Ospitata dal Palazzo del Fulgor di Rimini l’esposizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prorogata - mostra

Fascismo Resistenza Libertà, mostra prorogata fino al 2 novembre

"Da Botticelli a Mucha": la grande mostra dei Musei Reali prorogata fino al 28 settembre

In 18mila per ’Paradise Lost’. Prorogata la mostra record

I viaggiatori delle nuvole: finissage della mostra di Antonio Nocera - Venerdì 12 settembre alle ore 18 al Belvedere di San Leucio, a Caserta, è in programma il finissage della mostra “I Viaggiatori delle Nuvole” del Maestro Antonio Nocera. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Prorogata Mostra Antonio D8217agostino