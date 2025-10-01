Pronto il piano di Israele per fermare la Flotilla

La Global Sumud Flotilla va avanti e procede in direzione della costa nonostante gli avvisi degli Stati. Al contempo, Israele si sta preparando ad abbordare le 41 imbarcazioni e a fermare gli attivisti. Se da un lato i partecipanti alla missione si dicono convinti di voler " rompere il blocco navale ", come riferisce il Corriere della sera, dall'altra parte lo Stato di Israele ha già predisposto l'apparato che prevede l'arresto degli attivisti, l'affondamento delle imbarcazioni, il trasferimento degli attivisti sulle navi militari e lo sbarco in Israele, dove verranno arrestati o rimpatriati. Da ieri le imbarcazioni della Marina Militare israeliana sono operative nello specchio di mare in cui sta navigando la Flotilla ma il piano è pronto da giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

