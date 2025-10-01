Pronostico Villarreal-Juventus | potrebbe succedere per la prima volta

Villarreal-Juventus è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ebbene sì, potrebbe succedere per la prima volta nella storia. Nei tre confronti che queste due formazioni hanno avuto nel corso della loro storia, ultimi recenti in Champions League, la Juventus non è mai riuscita a battere il Villarreal. Ci sono buone possibilità che questo avvenga. (Lapresse) – Ilveggente.it Dopo il pareggio interno contro il Borussia Dortmund, la formazione di Tudor ne ha inanellati altri due. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

