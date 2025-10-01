Pronostico Napoli-Sporting CP | i numeri confortano Conte

Napoli-Sporting CP è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Resettare e ripartire. La Champions League per voltare pagina ed archiviare la dolorosa sconfitta patita con il Milan a San Siro domenica scorsa, la seconda stagionale dopo quella con il Manchester City all’esordio nella coppa dalle grandi orecchie. Antonio Conte è consapevole del fatto che bisognerà ritrovare la brillantezza perduta per restare ai vertici: il suo Napoli si è un po’ smarrito in seguito alla super prestazione di Firenze e nelle tre gare successive ha sostanzialmente deluso, compresa la partita con il Pisa, che pur arrendendosi 3-2 agli azzurri ha fatto un figurone al “Maradona”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

