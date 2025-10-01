Pronostico Napoli-Sporting CP | i numeri confortano Conte
Napoli-Sporting CP è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Resettare e ripartire. La Champions League per voltare pagina ed archiviare la dolorosa sconfitta patita con il Milan a San Siro domenica scorsa, la seconda stagionale dopo quella con il Manchester City all’esordio nella coppa dalle grandi orecchie. Antonio Conte è consapevole del fatto che bisognerà ritrovare la brillantezza perduta per restare ai vertici: il suo Napoli si è un po’ smarrito in seguito alla super prestazione di Firenze e nelle tre gare successive ha sostanzialmente deluso, compresa la partita con il Pisa, che pur arrendendosi 3-2 agli azzurri ha fatto un figurone al “Maradona”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - napoli
Pronostico Sassuolo-Napoli, debuttano i campioni: i precedenti parlano chiaro
Pronostico Napoli-Cagliari: nel girone d’andata non c’è storia
Pronostico Manchester City-Napoli: Conte ci riprova nella notte di De Bruyne
Presente all'allenamento degli azzurri a Castel Volturno, il doppio ex di Napoli e Sporting, José Luís Vidigal, ha fatto ai nostri microfoni il suo pronostico in vista del match del Maradona #vidigal #sscnapoli #calcionapoli #napolisporting #championsleague - X Vai su X
? MATCHDAY ? ? Milan - Napoli ? San Siro DAZN 20:45 5° giornata di Serie A. Pronostico per oggi? La Milano Rossonera ? ? - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Sporting Lisbona pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Mercoledì 1 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 21:00, il Napoli di Antonio Conte ospiterà lo Sporting Club de Portugal di Rui Borges. Da calciomercato.com
Pronostico Napoli-Sporting, azzurri chiamati al riscatto dopo San Siro - La Champions League torna al Maradona per la seconda giornata della League Phase, con il Napoli pronto ad affrontare lo Sporting CP. Si legge su tuttomercatoweb.com