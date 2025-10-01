Pronostico Monaco-Manchester City | Guardiola si prende l’attesa rivincita

Monaco-Manchester City è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Era marzo del 2017. Il Monaco di Mbappé, dopo aver perso 5-3 a Manchester, riusciva nell’impresa di eliminare il Manchester City dalla Champions League vincendo 3-1 in casa. In trasferta, allora, i gol avevano il valore doppio. Da quel momento in poi, Guardiola, non ha più incrociato la formazione monegasca. (Lapresse) – Ilveggente.it Una rivincita attesa quindi 8 anni per il tecnico spagnolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

