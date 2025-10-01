Pronostico Borussia Dortmund-Athletic Bilbao | la crisi è senza fine
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei pari. La crisi dell’Athletic Bilbao pare essere senza fine e la trasferta in terra tedesca contro il Borussia Dortmund non aiuta. Anche perché in stagione i tedeschi non hanno mai perso ancora. E non lo faranno certamente mercoledì. (Lapresse) – Ilveggente.it Non c’è dubbio, in questo momento, che la truppa giallonera stia meglio di quella spagnola. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
