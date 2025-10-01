Pronostici Serie B 1 ottobre brividi a Marassi | ancora zero vittorie

Serie B, questa sera si sfidano Sampdoria e Catanzaro, entrambe a caccia della prima vittoria. La capolista Modena è invece di scena a Carrara. Quattro partite, tutte in programma alle 20:30, chiudono il turno infrasettimanale della Serie B. Gli occhi sono puntati soprattutto su Marassi, dove Sampdoria e Catanzaro vanno a caccia della prima vittoria stagionale. I blucerchiati nello scorso fine settimana hanno fermato l’emorragia di sconfitte pareggiando 1-1 a Bari ed offrendo la miglior prestazione da quando è iniziata la stagione: nel complesso una prova positiva da parte della truppa di Massimo Donati, che è riuscito così a scongiurare l’esonero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

