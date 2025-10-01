Pronostici Qarabag-Copenaghen e USG-Newcastle | ci sono due favorite

Qarabag-Copenaghen e Union S.G-Newcastle sono partite della seconda giornata della League Phase di Champions League: formazioni e pronostico La vittoria in terra portoghese del Qarabag ha fatto saltare la panchina di Lage e ha fatto tornare Mourinho in pista. Una enorme prova di forza della formazione azera, capace di rimontare due gol e prendersi i primi tre punti di questo cammino. E adesso il calendario viene sicuramente in aiuto dei padroni di casa, che contro il Copenaghen sognano la seconda di fila. Pronostici Qarabag-Copenaghen e Union S.G-Newcastle: ci sono due favorite (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

