Pronostici Arsenal-Olympiacos e Bayer Leverkusen-Psv

Arsenal-Olympiacos e Bayer Leverkusen-Psv sono partite della seconda giornata della League Phase di Champions League: formazioni e pronostico  Cinque risultati utili di fila, tra i quali anche la vittoria in Champions League in casa dell’Athletic Bilbao. Momento magico per l’Arsenal di Arteta che, così come ha fatto lo scorso anno in Champions League, vorrebbe chiudere velocemente il discorso qualificazione. (Lapresse) – Ilveggente.it E dopo l’affermazione in terra spagnola, vincere in casa contro l’Olympiacos ci pare una vera e propria passeggiata per la formazione inglese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

