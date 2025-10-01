Promozione | monsignor Andreozzi fratello dell’ex centravanti della Vis in tribuna per il match con l’Ostra Gli applausi del vescovo per il San Costanzo

Con il successo di domenica a Pergola il Lunano si assesta al vertice della classifica al pari della Castelfrettese. "I ragazzi hanno disputato una grandissima prestazione – osserva il diesse Matteo Dominici – riuscendo a portare a casa tre punti fondamentali contro una formazione quadrata che nel primo tempo ci ha tenuto testa e anche dopo il nostro vantaggio ha continuato a creare azioni d’attacco. Ora testa alla prossima partita, sicuro che la squadra e il mister continueranno a lavorare bene in settimana". Pari e patta tra il San Costanzo e l’ Ostra. Sugli spalti uno sportivo d’eccezione, il vescovo di Fano sua eccellenza don Andrea Andreozzi (foto), appassionato di calcio e fratello di Claudio che ha giocato anche nella Vis Pesaro (serie C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

