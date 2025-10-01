Promozione della lettura in classe BANDO 2025 26 per abbonamenti a quotidiani periodici e riviste NOTA Ministero
Promozione della lettura in classe – Contributi a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi all’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall’articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - E.F. 2025. Adesione al bando per l’anno scolastico 20252026. L'articolo Promozione della lettura in classe. BANDO 202526 per abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste. NOTA Ministero . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: promozione - lettura
Promozione della lettura. Il progetto del Comune si aggiudica 45mila euro
Da domani, mercoledì 1 ottobre, riprendono le attività di promozione della lettura promosse dalle Biblioteca comunale. - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo, 100mila euro per promuovere la lettura: torna il bando della Fondazione della Comunità Bergamasca - Fondazione della Comunità Bergamasca ripropone anche per il 2025 il bando Promozione della lettura, che riconosce e sostiene progetti di sviluppo culturale e promozione della lettura, attraverso ... Secondo bergamonews.it
bando Promozione della lettura - 00 del 17 ottobre, utilizzando la procedura online, da effettuarsi accedendo al sito della Fondazione ... Si legge su bergamonews.it