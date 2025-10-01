Promozione del territorio | installata nuova segnaletica stradale con QR code

CEGLIE MESSAPICA - Nei giorni scorsi sono stati installati nuovi segnali di toponomastica nell’agro comunale di Ceglie Messapica, con l’obiettivo di rendere più chiara e accessibile l’indicazione delle vie rurali e delle contrade. La novità più rilevante è rappresentata dall’introduzione di un QR. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: promozione - territorio

Promozione del territorio, dalla Regione Calabria 5 milioni di investimento per eventi e iniziative

"Le Valli del Mito e della Musica": buon cibo e promozione del territorio a Casalvecchio Siculo e Nizza di Sicilia

Piemonte, Regione e Fondazione Crt insieme per la promozione del territorio

Aggiornamenti sui corsi gratuiti per la promozione del territorio Il percorso di formazione “Strategie digitali per le imprese: comunica, coinvolgi, converti”, a cura di Confesercenti Bologna - Nuovo Cescot ER, partirà da giovedì 9 ottobre. ? Termine iscrizioni: - facebook.com Vai su Facebook

La promozione turistica. Una nuova campagna per ”rilanciare” Barga - Barga, 1 giugno 2025 – Nella sala consiliare di palazzo Pancrazi, l’amministrazione comunale, insieme alle realtà e alle associazioni del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa, ha presentato il ... Secondo lanazione.it

Nuova segnaletica e in rete anche anche gli operatori turistici - Installata nuova segnaletica cicloturistica a Peccioli per promuovere una fruizione consapevole del territorio, con 6 percorsi che attraversano colline e frazioni, valorizzando storia, cultura e arte ... Da lanazione.it