Promozione Aurora Treia partenza a razzo Bene il Camerino
L’Aurora Treia dopo quattro turni guida a punteggio pieno la classifica del girone B di Promozione; non solo, la squadra è quella ad aver segnato più gol (13) e, assieme al Camerino, ad averne subito di meno (2). Tra le note positive di inizio stagione c’è la matricola Camerino, che accusa un solo passo a vuoto, che occupa con 9 punti la terza posizione assieme alla Settempeda. Casette Verdini e Corridonia hanno tenuto la media di un punto a partita. Hanno invece 2 punti Vigor Montecosaro e Borgo Mogliano. Quest’ultima squadra saluta Leonardo Curzi e Alessandro De Angelis, due giocatori simbolo della formazione, che ne hanno fatto parte dal primo anno di Seconda Categoria fino all’arrivo in Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
