proiettile e minacce a un sindaco del salernitano

Un proiettile con un messaggio intimidatorio è stato recapitato al presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella, Michele Apolito, nonché sindaco di Ogliastro Cilento. " Questa mattina – spiega Apolito – ho ricevuto una busta con una lettera anonima e un proiettile. Sul foglio c'era scritto 'Se non la smetti con i politici e dipendenti farai la stessa fine di Angelo Vassallo'. Un'altra lettera sempre con un proiettile è arrivata nella sede della Comunità Montana. Ho avvisato subito i carabinieri. Penso che il problema sia che sto ripristinando diritti e doveri e questa cosa forse non sta andando bene a qualcuno.

