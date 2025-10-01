Proiettile e minacce a un sindaco del Salernitano
Tempo di lettura: 2 minuti Un proiettile con un messaggio intimidatorio è stato recapitato al presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella, Michele Apolito, nonché sindaco di Ogliastro Cilento. “ Questa mattina – spiega Apolito – ho ricevuto una busta con una lettera anonima e un proiettile. Sul foglio c’era scritto ‘Se non la smetti con i politici e dipendenti farai la stessa fine di Angelo Vassallo’. Un’altra lettera sempre con un proiettile è arrivata nella sede della Comunità Montana. Ho avvisato subito i carabinieri. Penso che il problema sia che sto ripristinando diritti e doveri e questa cosa forse non sta andando bene a qualcuno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: proiettile - minacce
“Buste con proiettile”. Dopo le polemiche per la moglie del ministro Urso, arrivano le minacce shock
Minacce a Don Patriciello, arrestato l'uomo che gli aveva dato il fazzoletto col proiettile
Anche dopo le minacce don Patriciello non smette di annunciare il Vangelo. Il proiettile consegnato durante la Messa, le sparatorie per strada. Ma il parroco di Caivano continua a denunciare quel che vede e a chiedere di convertirsi - di Emanuele Boffi - X Vai su X
#Tg2000 - #DonPatriciello dopo #proiettile in una busta: "Ora sono preoccupato" #Tv2000 #29settembre #Caivano #minacce #criminalitàorganizzata - facebook.com Vai su Facebook