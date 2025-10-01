Proiettile a padre Maurizio Patriciello | resta in carcere l' autore della minaccia

Si è tenuta questa mattina al Tribunale di Napoli Nord, l'udienza di convalida dell'arresto di Vittorio De Luca, classe 1950, tratto in arresto dai carabinieri della Compagnia di Caivano per aver consegnato, nella chiesa del Parco Verde, un proiettile a Don Maurizio Patriciello. A darne notizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Consegnato un proiettile a padre Maurizio Patriciello durante la messa

proiettile padre maurizio patricielloUN PROIETTILE SULL’ALTARE: IL CORAGGIO DI PADRE PATRICIELLO - La sacralità della messa, un momento di pace e riflessione, è stata squarciata ancora una volta da un gesto di inaudita violenza simbolica. Lo riporta opinione.it

proiettile padre maurizio patricielloVisita del prefetto a Caivano, vicinanza a don Maurizio Patriciello: «Non è solo, perché ci siete tutti voi» - Ieri sera il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, si è presentato alla messa di padre Maurizio Patriciello mostrato la sua vicinanza a seguito delle minacce ricevute negli ... Riporta msn.com

