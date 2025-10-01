Proiettile a padre Maurizio Patriciello | resta in carcere l' autore della minaccia

Si è tenuta questa mattina al Tribunale di Napoli Nord, l'udienza di convalida dell'arresto di Vittorio De Luca, classe 1950, tratto in arresto dai carabinieri della Compagnia di Caivano per aver consegnato, nella chiesa del Parco Verde, un proiettile a Don Maurizio Patriciello. A darne notizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Consegnato un proiettile a padre Maurizio Patriciello durante la messa

A #Caivano un proiettile è stato deposto sull’altare della chiesa di San Paolo apostolo, durante la celebrazione eucaristica, un atto intimidatorio rivolto a Padre Maurizio Patriciello. di @alexcucciolla75 - X Vai su X

` Ieri a Caivano, durante la messa, Padre Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde, ha ricevuto tra le mani un fazzoletto. Dentro c’era un proiettile: un chiaro e brutale segno di minaccia, compiuto davanti alla sua com - facebook.com Vai su Facebook

UN PROIETTILE SULL’ALTARE: IL CORAGGIO DI PADRE PATRICIELLO - La sacralità della messa, un momento di pace e riflessione, è stata squarciata ancora una volta da un gesto di inaudita violenza simbolica. Lo riporta opinione.it

Visita del prefetto a Caivano, vicinanza a don Maurizio Patriciello: «Non è solo, perché ci siete tutti voi» - Ieri sera il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, si è presentato alla messa di padre Maurizio Patriciello mostrato la sua vicinanza a seguito delle minacce ricevute negli ... Riporta msn.com