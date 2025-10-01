Proiettile a Don Patriciello convalidato l’arresto di Vittorio De Luca
È stato convalidato questa mattina, mercoledì 1 ottobre, presso il Tribunale di Napoli Nord, l’arresto di Vittorio De Luca, classe 1950, fermato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Caivano. L’uomo è accusato di aver consegnato un proiettile a Don Maurizio Patriciello, parroco . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
