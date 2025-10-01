Programmi TV mercoledì 1 ottobre 2025 | film e intrattenimento

Guida ai programmi Tv di stasera, mercoledì 1 ottobre 2025: “La ragazza del mare” su Rai 1, “Io Canto Family” su Canale 5. La serata televisiva di mercoledì 1° ottobre 2025 si preannuncia ricca di emozioni e contenuti per tutti i gusti. Rai 1 propone il biopic storico La ragazza del mare, mentre Italia 1 punta sull’azione con San Andreas e La tempesta perfetta. Su Sky Cinema, spazio alla commedia con Modalità aereo e alla fantascienza con Il regno del pianeta delle scimmie. L’informazione è protagonista su Rai 3 con Chi l’ha visto? e su La7 con Lezioni di Mafie. Per gli appassionati di calcio, Sky Sport trasmette la UEFA Champions League con dirette e approfondimenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

