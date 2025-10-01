Tempo di lettura: 3 minuti Progetto per San Nicola, nelle persone di Angelo Capobianco, Nico Ciampa e Pietro Iuliano, desidera prendere posizione rispetto alla recente diretta Facebook del Sindaco Vernillo. Non siamo soliti seguire le autocelebrative dirette social del Sindaco, spesso caratterizzate da fanatismo, bugie, offese, linguaggio improprio e disinformazione. Tuttavia, questa volta abbiamo seguito la diretta pomeridiana con attenzione, curiosi di comprendere le falsità che sono state diffuse in merito a vicende istituzionali di rilevanza pubblica. Dopo aver ascoltato, comprendiamo ancor meglio – e dovrebbe comprenderlo anche il Sindaco – perché tanti cittadini scelgono di rinnovare la carta d’identità in altri Comuni, come previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Progetto per San Nicola’ all’attacco: “Le bugie e le falsità di Vernillo”