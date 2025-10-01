Processo Torre Milano un residente | Quel grattacielo di 24 piani ci ha rubato il sole

Milano, 1 ottobre 2025 – " Prima avevamo uno scorcio di sole, ora non lo vedo più. E abito all'ottavo piano. Mia moglie non ci vuole più stare, le hanno tolto l'orizzonte ". È un passaggio della t estimonianza di un residente di via Belgirate, sentito nel processo a carico di otto imputati, tra cui imprenditori, tecnici e funzionari del Comune, per lottizzazione abusiva e falso sulla Torre Milano di via Stresa. Uno dei procedimenti scaturiti dalle inchieste della Procura milanese sulla gestione urbanistica. Imputati. Tra gli imputati, i costruttori Stefano e Carlo Rusconi, legali rappresentanti della società Opm (responsabile civile col legale Lodovico Mangiarotti), Gianni Maria Ermanno Beretta dell'omonimo studio di architettura progettista e direttore lavori, gli ex dirigenti di Palazzo Marino Giovanni Oggioni, già della commissione paesaggio e finito ai domiciliari anche per corruzione in un altro filone delle tante indagini, Franco Zinna, ex responsabile della Direzione Urbanistica e tre funzionari dello Sportello Unico Edilizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

