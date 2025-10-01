Probabili formazioni Villarreal Juve | le possibili scelte di Tudor per la sfida di Champions League in programma stasera

Probabili formazioni Villarreal Juve, le ultime per stasera: McKennie in mediana con Locatelli, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di David. Poche ore alla grande sfida di Champions League e Igor Tudor ha quasi sciolto gli ultimi dubbi. La sua Juventus, in emergenza per le pesantissime assenze di Bremer e Thuram, si presenterà questa sera in casa del Villarreal con una formazione inedita, frutto delle necessità ma anche di scelte coraggiose da parte del tecnico. Probabili formazioni Villarreal Juve: gli undici di Tudor e Marcelino. Per sopperire alle assenze, l’allenatore bianconero è pronto a ridisegnare la squadra, con un paio di novità molto significative rispetto alle previsioni della vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

