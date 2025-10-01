Pro Pal occupano stazione Centrale Napoli treni bloccati

Tempo di lettura: < 1 minuto Manifestanti della rete Pro Pal e studenti del Collettivo autorganizzato universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. Forti i disagi per tutti i treni, dai Frecciarossa ai regionali. “ La circolazione a Napoli Centrale è sospesa”, comunica Trenitalia. L’iniziativa è scattata dopo l’annuncio dell’inizio dell’ abbordaggio israeliano a navi della Flotilla. Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

