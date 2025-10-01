pro pal occupano la stazione centrale di napoli paralisi e treni bloccati

NAPOLI, 1 OTT – Manifestanti della rete Pro Pal e studenti del Collettivo Autorganizzato Universitario hanno occupato i binari della stazione centrale di Napoli causando il blocco della circolazione ferroviaria. La protesta ha determinato l’interruzione del traffico in arrivo e in partenza, con forti disagi per i viaggiatori e stop ai convogli ad alta velocità e ai treni regionali. “ La circolazione a Napoli Centrale è sospesa ”, ha comunicato Trenitalia in una nota. L’iniziativa di protesta è stata decisa dopo l’annuncio dell’avvio dell’abbordaggio israeliano contro le navi della Flotilla. Gli studenti del Collettivo, già da ieri sera, hanno organizzato un presidio permanente presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II, a Porta di Massa. 🔗 Leggi su Primacampania.it

