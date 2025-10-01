Pro Pal? No Pro Vip Sulla Flotilla spunta il comunista di 86 anni star di Positano | vende orologi di lusso e vive in Svizzera

“Me la cavo meglio di tanti giovani”, spiega Roberto Ventrella, napoletano, artigiano e venditore di orologi di lusso, 86 anni, imbarcato a bordo di una dei natanti che compongono la Flotilla, in queste ore pronta a “scontrarsi” con la barriera creata da Israele per impedire il passaggio verso Gaza. Puntuale, è il caso di dirlo, il comunista con il Rolex, anzi col Panerai, che preferisce, da intenditore, si è fatto intervistare oggi dalla “Stampa” per spiegare il senso della sua presenza. Noia, dopo un’estate trascorsa a Positano? Voglia di apparire, vista la sua attività così ben avviata in Svizzera? No, assolutamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pro Pal? No, Pro Vip. Sulla Flotilla spunta il comunista di 86 anni star di Positano: vende orologi di lusso e vive in Svizzera

