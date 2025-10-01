Pro-Gaza rischio incidenti | cosa può accadere sabato

A Roma tutti appesi al destino della Flotilla. A quello che accadrà di qui alle prossime ore, a quella che potrà essere la reazione di Israele in caso di movimenti navali azzardati da parte della barche “umanitarie”. E già si cominciano a registrare le prime avvisaglie. La questione palestinese infiamma l’estrema sinistra e la manifestazione annunciata per sabato prossimo a Roma – un corteo da piazzale Ostiense a piazza San Giovanni – viene preannunciata come molto partecipata e abbastanza “calda”. C’è il rischio di sfracelli modello Milano della scorsa settimana; tanto più che gli arrivi da fuori della Capitale si cominceranno a notare tra mercoledì e giovedì e al primo contatto tra Marina israeliana e Flotilla le conseguenze le vedremo nella città eterna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

