Privacy rispetto e libertà | la rivoluzione sicura dei social per adulti parte da Wyylde

In un’Italia sempre più attenta ai rischi digitali, l’81% degli utenti interessati a piattaforme con contenuti erotici – secondo Ipsos – considera fondamentale la riservatezza Profili certificati, il rispetto della privacy e delle persone sono le tre qualità principali che un network per adulti deve garantire, secondo una ricerca Ipsos realizzata su un campione eterogeneo tra i 35 e i 54 anni, commissionata da Wyylde, il social network dedicato alla libertà sessuale che conta su una rigorosa policy sulla tutela della privacy che propone come modello. La tutela della privacy, la sicurezza e il rispetto dell’identità personale sono considerati elementi determinanti nella scelta di una piattaforma dove esprimersi liberamente (81% degli utenti): il vantaggio principale da chi pratica lo scambismo o è alla ricerca di nuove esperienze, le donne aggiungono anche la sicurezza sanitaria e relazionale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

