Privacy rispetto e libertà | la rivoluzione sicura dei social per adulti parte da Wyylde
In un’Italia sempre più attenta ai rischi digitali, l’81% degli utenti interessati a piattaforme con contenuti erotici – secondo Ipsos – considera fondamentale la riservatezza Profili certificati, il rispetto della privacy e delle persone sono le tre qualità principali che un network per adulti deve garantire, secondo una ricerca Ipsos realizzata su un campione eterogeneo tra i 35 e i 54 anni, commissionata da Wyylde, il social network dedicato alla libertà sessuale che conta su una rigorosa policy sulla tutela della privacy che propone come modello. La tutela della privacy, la sicurezza e il rispetto dell’identità personale sono considerati elementi determinanti nella scelta di una piattaforma dove esprimersi liberamente (81% degli utenti): il vantaggio principale da chi pratica lo scambismo o è alla ricerca di nuove esperienze, le donne aggiungono anche la sicurezza sanitaria e relazionale. 🔗 Leggi su Newsagent.it
In questa notizia si parla di: privacy - rispetto
Giulia De Lellis, la notizia falsa del parto scatena il web: “Rispetto per la privacy”
ASL Pescara: nessuna violazione di privacy nel caso riportato dalla stampa ? La ASL di Pescara ritiene necessario fornire adeguati chiarimenti rispetto a quanto riportato oggi sulla stampa in merito al caso di un referto redatto presso il reparto di Malattie Infe - facebook.com Vai su Facebook
Protezione dati e adozione rapida di soluzioni #AI per il business: all’AI Talk del Politecnico di Milano Gianmarco Ciarfaglia (Senior Manager di Eng) ha illustrato diversi casi d’uso di EngGPT, il LLM che mette al centro privacy, rispetto delle normative e control - X Vai su X