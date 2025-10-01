Primo post di noi tre ha scritto la coppia sui social accanto a un indizio che rivela il sesso del bebè
Cicogna in volo Paulo Dybala e Oriana Sabatini. L'attaccante della Roma e la moglie diventeranno presto genitori. La coppia, che ha celebrato il matrimonio nel luglio 2024 in Argentina, ha condiviso la notizia con un emozionante video sui social, dove si intravede l'ecografia del bebè. «Primo post di noi tre», hanno scritto, accompagnando il messaggio con un cuore bianco e un fiocco rosa, un indizio che sembra confermare l'arrivo di una bimba.
