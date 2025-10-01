Primo post di noi tre ha scritto la coppia sui social accanto a un indizio che rivela il sesso del bebè

Iodonna.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C icogna in volo Paulo Dybala e Oriana Sabatini. L’attaccante della Roma e la moglie diventeranno presto genitori. La coppia, che ha celebrato il matrimonio nel luglio 2024 in Argentina, ha condiviso la notizia con un emozionante video sui social, dove si intravede l’ecografia del bebè. «Primo post di noi tre», hanno scritto, accompagnando il messaggio con un cuore bianco e un fiocco rosa, un indizio che sembra confermare l’arrivo di una bimba. Genitori troppo protettivi: l’ipercontrollo che mette a rischio la salute mentale dei bambini X Leggi anche › Paulo Dybala si è sposato: le nozze con Oriana Sabatini Paulo Dybala e Oriana Sabatini presto genitori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

primo post di noi tre ha scritto la coppia sui social accanto a un indizio che rivela il sesso del beb232

© Iodonna.it - «Primo post di noi tre» ha scritto la coppia sui social accanto a un indizio che rivela il sesso del bebè

In questa notizia si parla di: primo - post

Il film post-MCU di Vanessa Kirby è un thriller poliziesco Netflix, e il primo trailer è agghiacciante

Un primo sguardo a un certo personaggio nella scena post-credit di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è finito on-line!

Lo psicologo post-trauma: "Team di primo intervento. Così si salverebbero vite"

primo post tre haPaulo Dybala diventa papà, il dolce annuncio con la moglie Oriana Sabatini: «Primo post in tre» - Ad annunciare la gravidanza sono proprio i futuri genitori, Paulo e la moglie ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Primo Post Tre Ha