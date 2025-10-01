Primo match contro l’Osimana Nel pomeriggio la leader Matelica al Diana Allegretti | Contento dei gol realizzati
Il mese di ottobre per il Matelica si apre all’insegna dell’Osimana. In due settimane, infatti, le due formazioni si incontreranno tre volte: la prima oggi al "Diana" (ore 15.30) per il match di andata del secondo turno di Coppa Italia; la seconda domenica in campionato, di nuovo a Osimo; la terza mercoledì 15 ottobre al "Giovanni Paolo II" per la gara di ritorno di Coppa. Insomma, una sfida continua! Nel mezzo solo un altro impegno per i ragazzi di Lorenzo Ciattaglia, quello di domenica 12 – in casa – contro l’Urbino. I biancorossi intanto si godono il primato in classifica, cercando innanzi tutto di recuperare gli acciaccati e le forze fisiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
