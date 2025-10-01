Primo flirt al GF | Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi insieme sotto le coperte ma qualcosa non convince

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe scattato il primo flirt tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi nella casa del Grande Fratello. Dopo soli due giorni dall'inizio del reality i due sembrano essere già inseparabili: ecco perché ad alcuni concorrenti la loro vicinanza puzza. Per Jonas starebbero giocando già di strategia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: primo - flirt

Emilio Fede: il primo incontro con Berlusconi, il flirt con Audrey Hepburn, la storica gaffe in diretta. Chi era l'ex direttore del Tg4

primo flirt gf giulioPrimo flirt al GF: Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi insieme sotto le coperte, ma qualcosa non convince - Sarebbe scattato il primo flirt tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi nella casa del Grande Fratello. Secondo fanpage.it

primo flirt gf giulioAl "Grande Fratello" primo flirt in vista: Benedetta e Giulio già inseparabili - Al " Grande Fratello ", dopo l'adrenalina della prima puntata, i concorrenti stanno imparando a conoscersi. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Primo Flirt Gf Giulio