Primo esonero in Serie A c’è Cannavaro per la panchina
Il primo esonero della Serie A è dietro l’angolo e una squadra in difficoltà scuote i tifosi con voci sempre più insistenti: c’è Cannavaro. La Serie A non perdona. Bastano poche giornate per trasformare entusiasmo e ambizioni estive in dubbi e contestazioni. Senza ombra di dubbio, il calcio italiano ci ha abituati a colpi di scena rapidi, e questa stagione non fa eccezione. Infatti, già si parla di un possibile ribaltone in panchina, con un allenatore che rischia seriamente il posto e una tifoseria in fermento. È la dura legge del pallone: i risultati contano più di ogni altra cosa e, quando non arrivano, la panchina diventa bollente. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: primo - esonero
Ribaltone in Serie A, c’è già il primo esonero: decisione presa
Primo esonero in Serie A: tocca a Juric con l’Atalanta
Primo esonero in Serie A: salta un club di Champions
CMIT LIVE | Tensioni #Conte e #Tudor, #Chivu divide l'#Inter e primo esonero in #SerieA SIAMO LIVE - X Vai su X
Premier League : Inizia così il ricco sabato di calcio estero, il Manchester United cade ancora e stavolta a Brentford, 3-1 il finale, è disastro totale per Amorim che ora rischia l'esonero seriamente. Doppietta di Thiago, poi primo goal dello sloveno Sesko pagat - facebook.com Vai su Facebook
Primo esonero in Serie A: tocca a Juric con l’Atalanta - Secondo quanto riportato da Agipronews, alcuni bookmakers danno per spacciato il tecnico croato entro le festività di Natale. Da calciomercato.it
È ufficiale, primo esonero in Italia: “Sollevato dall’incarico” - In Serie A conducono Napoli e Juventus dopo tre giornate con le difficoltà dell’Inter a far rumore e la ... Scrive diregiovani.it