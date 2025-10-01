«Io sono apolitico»: così Manfredi Catella risponde, quando a cerimonia conclusa gli chiedono di posare per una foto con Matteo Salvini: e via, si infila sulla Mercedes che lo aspetta dietro il palco. Forse aveva fretta. O forse non aveva tanta voglia di sorridere accanto al ministro e vicepremier, che pochi minuti prima aveva menato come un fabbro su quello che accadrà dopo le Olimpiadi, quando allo Scalo Romana arriveranno gli studenti del pensionato a prezzo convenzionato. Perché, dice Salvini, «per molti 850 euro al mese sono sempre 850. Il Comune doveva essere più coraggioso e incisivo nella trattativa col privato»: cioè con lui, Catella, che sul costo dei posti per studenti si scontrò a lungo con i suoi amici in giunta, il sindaco Sala e l'assessore Tancredi, come raccontato dalle intercettazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prima uscita dopo la bufera: Catella "apre" le Olimpiadi