Prima se la prende con la vicina di casa poi con i carabinieri | arrestato

Genovatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un trentenne genovese per evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.L'uomo, residente in Valpolcevera, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo essere uscito dalla propria abitazione, ha prima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prima - prende

Tutte le novità di Mediaset: Max Giusti si prende tutto, Nuzzi a Pomeriggio 5, Toffanin in prima serata

Bucciantini riflette: «Calhanoglu? L’Inter ci pensi 10 volte prima di privarsi di lui! E può fare il centrocampo del secolo se prende…»

Kessié Inter, prende quota il possibile ritorno in Serie A! Una big italiana ci prova prima della scadenza

Cerca Video su questo argomento: Prima Prende Vicina Casa