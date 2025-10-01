Prima gli ruba il portafoglio poi lo prende a botte fino al coma | arrestato 25enne

E' stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa un 25enne senegalese irregolare sul territorio nazionale. L'accusa è gravissima: tentato omicidio nei confronti di un ragazzo di nazionalità ucraina.Il fatto è avvenuto intorno alle ore 19 dello scorso 17 settembre, quando il 32enne. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

